Очільник МЗС Латвії відповів Макрону: "Більше єдності, менше автономії"

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона, який днями закликав Європейський Союз до більшої "стратегічної автономії" від Сполучених Штатів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Рінкевичс написав у Twitter у середу.

"Ми повинні посилювати трансатлантичну єдність, а не послаблювати її. Стратегічна автономія ЄС не повинен підривати співпрацю зі Сполученими Штатами, Канадою і Великою Британією", – зауважив головний латвійський дипломат.

Він додав, що Європейський Союз буде ще сильнішим, "якщо продовжить вкладатись у найбільш важливі відносини, й слабшим – якщо підриватиме їх".

"Більше єдності, менше автономії", – підсумував Рінкевичс.

We must strengthen transatlantic unity, not weaken it. 🇪🇺 strategic autonomy must not undermine cooperation with the 🇺🇸🇨🇦🇬🇧, on the contrary we will be stronger if we continue invest in this most important relationship and weaker if undermine it. More unity, less autonomy