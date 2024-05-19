Біля парламенту Грузії відбулася нова акція проти закону про "іноагентів"

Протестувальники провели біля парламенту Грузії у суботу нову акцію щодо скандального закону про "іноагентів", який викликав масові протести й жорстку критику з боку Заходу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Interpressnews.

Демонстранти, які прийшли до законодавчого органу країни з різних локацій, скандували: "Грузія"; "Ні російському закону".

Interpressnews

До присутніх біля парламенту приєдналися представники медичної сфери та студенти – обидві групи протестувальників провели окремі марші.

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Медики, які брали участь в акції, тримали в руках транспаранти з написами: "Ми – не партія. Наша вимога – європейське майбутнє"; "Майбутнє країни/наше здоров'я в наших руках".

Демонстранти заявляли, що не припинять протестувати. Водночас, до будівлі парламенту стягували правоохоронців.

Напередодні президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на скандальний закон про "іноагентів", що спричинив масові протести та жорстку критику з боку Заходу.

Втім, противники закону про "іноагентів" заявили, що продовжать протести у Тбілісі.

Як відомо, 14 травня грузинський парламент схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу". Після схвалення під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання.

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