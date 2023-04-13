Литва відправила до Німеччини групу інструкторів для тренування українських військових
Литва відправила групу військових інструкторів до Німеччини для підготовки солдатів Збройних сил України.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.
Разом з німецькими та бельгійськими інструкторами солдати балтійської країни ЄС і НАТО візьмуть участь у навчальній програмі Бундесверу, яка триватиме до 15 травня.
Місія є частиною Європейської тренувальної місії (EUMAM) для українських збройних сил, рішення про яку було прийнято міністрами закордонних справ країн-членів ЄС у листопаді.
Під час візиту свого німецького колеги Бориса Пісторіуса до Литви в березні міністр оборони Арвідас Анушаускас оголосив, що близько 40 литовських інструкторів візьмуть участь у різних курсах для українських солдатів в Німеччині.
Як повідомлялося минулого тижня, Кіпр запропонує Україні навчання розмінуванню в рамках гуманітарної допомоги.