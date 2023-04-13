Литва отправила в Германию группу инструкторов для тренировки украинских военных

Литва отправила группу военных инструкторов в Германию для подготовки солдат Вооруженных сил Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Вместе с немецкими и бельгийскими инструкторами солдаты балтийской страны ЕС и НАТО примут участие в учебной программе Бундесвера, которая продлится до 15 мая.

Миссия является частью Европейской тренировочной миссии (EUMAM) для украинских вооруженных сил, решение о которой было принято министрами иностранных дел стран-членов ЕС в ноябре.

Во время визита своего немецкого коллеги Бориса Писториуса в Литву в марте министр обороны Арвидас Анушаускас объявил, что около 40 литовских инструкторов примут участие в различных курсах для украинских солдат в Германии.

Как сообщалось на прошлой неделе, Кипр предложит Украине обучение разминированию в рамках гуманитарной помощи.