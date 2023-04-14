Підписання угоди з Польщею щодо експорту українського зерна перенесли на понеділок

Підписання польсько-української угоди щодо експорту зерна заплановане на найближчий понеділок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство сільського господарства Польщі.

"Заплановане на завтра підписання польсько-української угоди про експорт зерна перенесено на понеділок. Залишається необхідність уточнення деяких положень. Завтра міністр Роберт Телусо бговорить це питання в режимі онлайн з міністром Миколою Сольським" – йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

‼️Planowane na jutro podpisanie porozumienia 🇵🇱 – 🇺🇦 w sprawie eksportu zboża zostało przełożone na poniedziałek. Jest jeszcze potrzeba uściślenia niektórych zapisów. Jutro min. @RobertTelus będzie w tej sprawie rozmawiał on-line z min. Mykołą Solskim. — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) April 13, 2023

Раніше Телус повідомив, що в п’ятницю відбудеться онлайн-зустріч з міністрами сільського господарства країн, які межують з Україною. "Я буду вмовляти всіх міністрів, щоб ми всі разом виступили перед ЄС за значний перегляд їх проєкту мит" – сказав Телус.

Він додав, що йдеться про те, щоб "збіжжя розлилося по всій Європі, а не тільки в цих країнах".

Як повідомлялося, 11 квітня новий міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус після зустрічі з фермерами пообіцяв звернутися до Європейської комісії з проханням запровадити мита на імпорт українського зерна.

Минулого тижня Польща й Україна домовились тимчасово призупинити ввезення українських пшениці, ріпаку, кукурудзи та соняшнику.

Про те, як експорт українського зерна спричинив напругу у відносинах України і Польщі, "ЄвроПравда" розповідала у статті "Небезпечне зерно". Також читайте: Уроки зернової кризи: як Україна має реагувати на протести фермерів з ЄС.