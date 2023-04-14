Подписание соглашения с Польшей по экспорту украинского зерна перенесли на понедельник

Подписание польско-украинского соглашения по экспорту зерна запланировано на ближайший понедельник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство сельского хозяйства Польши.

"Запланированное на завтра подписание польско-украинского соглашения об экспорте зерна перенесено на понедельник. Остается необходимость уточнения некоторых положений. Завтра министр Роберт Телус обсудит этот вопрос в режиме онлайн с министром Николаем Сольским" – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

‼️Planowane na jutro podpisanie porozumienia 🇵🇱 – 🇺🇦 w sprawie eksportu zboża zostało przełożone na poniedziałek. Jest jeszcze potrzeba uściślenia niektórych zapisów. Jutro min. @RobertTelus będzie w tej sprawie rozmawiał on-line z min. Mykołą Solskim. — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) April 13, 2023

Ранее Телус сообщил, что в пятницу состоится онлайн-встреча с министрами сельского хозяйства стран, граничащих с Украиной. "Я буду уговаривать всех министров, чтобы мы все вместе выступили перед ЕС за значительный пересмотр их проекта пошлин", – сказал Телус.

Он добавил, что речь идет о том, чтобы "зерно разлилось по всей Европе, а не только в этих странах".

Как сообщалось, 11 апреля новый министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус после встречи с фермерами пообещал обратиться к Европейской комиссии с просьбой ввести пошлины на импорт украинского зерна.

На прошлой неделе Польша и Украина договорились временно приостановить ввоз украинских пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечника.

О том, как экспорт украинского зерна вызвал напряжение в отношениях Украины и Польши, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Опасное зерно". Также читайте: Уроки зернового кризиса: как Украина должна реагировать на протесты фермеров из ЕС.