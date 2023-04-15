Глава МЗС Франції відвідала демілітаризовану зону між двома Кореями

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала демілітаризовану зону, що розділяє КНДР і Республіку Корея.

Про це вона розповіла у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Катрін Колонна зазначила, що візит є сигналом солідарності Франції із Південною Кореєю.

* ce matin, DMZ, zone démilitarisée entre les 2 Corées. pic.twitter.com/vBrQiFZBkh — Catherine Colonna (@MinColonna) April 15, 2023

"Франція – історично член Командування ООН, що відповідає за перемир’я. Як і в рамках ООН, ми продовжимо просувати мир та стабільність", – зазначила вона.

Як відомо, КНДР останнім часом ще більше активізувала свої ракетні випробування.

Тиждень тому Пхеньян заявив про випробування морського безпілотника, здатного нести ядерний заряд.

Цього тижня відбулося чергове ракетне випробування, через яке мешканцям півночі Японії порадили ховались у бомбосховища.

КНДР заявила, що це нова твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета Hwasong-18.