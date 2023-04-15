Глава МИД Франции посетила демилитаризованную зону между двумя Кореями

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила демилитаризованную зону, разделяющую КНДР и Республику Корея, на фоне последних ракетных испытаний КНДР.

Об этом она рассказала в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Катрин Колонна отметила, что визит является сигналом солидарности Франции с Южной Кореей.

* ce matin, DMZ, zone démilitarisée entre les 2 Corées. pic.twitter.com/vBrQiFZBkh — Catherine Colonna (@MinColonna) April 15, 2023

"Франция – исторически член Командования ООН, отвечающего за перемирие. Как и в рамках ООН, мы продолжим продвигать мир и стабильность", – отметила она.

Как известно, КНДР в последнее время еще больше активизировала свои ракетные испытания.

Неделю назад Пхеньян заявил об испытании морского беспилотника, способного нести ядерный заряд.

На этой неделе состоялось очередное ракетное испытание, из-за которого жителям севера Японии посоветовали прятаться в бомбоубежища. КНДР заявила, что это новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-18.