Прем’єрка Італії побачила "аномалії" у втечі з країни сина російського губернатора

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні в суботу визнала, що втеча сина губернатора Краснодарського краю РФ Артема Усса, якого розшукують США, є незвичною, й пообіцяла з’ясувати обставини ситуації з міністром юстиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Коментуючи втечу Усса до Росії під час візиту до Ефіопії, Мелоні заявила, що "аномалії, безумовно, є".

"Головною аномалією, на жаль, є рішення апеляційного суду, який запропонував йому домашній арешт з відверто спірною мотивацією, а потім залишив це рішення в силі навіть після того, як надійшов запит на екстрадицію", – зазначила вона.

Прем’єрка Італії привітала рішення міністра юстиції Італії Карло Нордіо провести дисциплінарне розслідування. Водночас вона сказала, що Італія не отримала від США детальної інформації "про характер цієї особи (Усса – ред.)".

Італійські ЗМІ в суботу повідомляли, що міністерство юстиції США двічі зверталось до відомства Нордіо, наголошуючи на "дуже високому ризику втечі" Артема Усса.

Натомість італійський урядовець запевнював американських колег, що електронного браслета для моніторингу і обов'язкових періодичних відвідувань Усса поліцією мало б бути достатньо.

Артем Усс був затриманий у жовтні 2022 року в аеропорту Мілана за запитом Вашингтона. У США його звинувачують у порушенні санкцій і відмиванні грошей. У березні італійський суд дозволив екстрадувати Усса до США. Уже наступного дня після цього син красноярського губернатора втік з-під домашнього арешту. На початку квітня стало відомо, що Усс повернувся в Росію.

Італійські правоохоронці підозрюють, що до втечі Усса причетні спецслужби РФ.