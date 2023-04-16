Премьер Италии увидела "аномалии" в бегстве из страны сына российского губернатора

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в субботу признала, что побег сына губернатора Краснодарского края РФ Артема Усса, которого разыскивают США, является необычным, и пообещала выяснить обстоятельства ситуации с министром юстиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Комментируя побег Усса в Россию во время визита в Эфиопию, Мелони заявила, что "аномалии, безусловно, есть".

"Главной аномалией, к сожалению, является решение апелляционного суда, который предложил ему домашний арест с откровенно спорной мотивацией, а затем оставил это решение в силе даже после того, как поступил запрос на экстрадицию", – отметила она.

Премьер Италии приветствовала решение министра юстиции Италии Карло Нордио провести дисциплинарное расследование. В то же время она сказала, что Италия не получила от США детальной информации "о характере этого лица (Усса – ред.)".

Итальянские СМИ в субботу сообщали, что министерство юстиции США дважды обращалось к ведомству Нордио, подчеркивая "очень высокий риск побега" Артема Усса.

Но итальянский чиновник уверял американских коллег, что электронного браслета для мониторинга и обязательных периодических посещений Усса полицией должно быть достаточно.

Артем Усс был задержан в октябре 2022 года в аэропорту Милана по запросу Вашингтона. В США его обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег. В марте итальянский суд разрешил экстрадировать Усса в США. Уже на следующий день после этого сын красноярского губернатора сбежал из-под домашнего ареста. В начале апреля стало известно, что Усс вернулся в Россию.

Итальянские правоохранители подозревают, что к побегу Усса причастны спецслужбы РФ.