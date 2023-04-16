Медсестри в Англії пригрозили страйкувати до Різдва 

Медсестри в Англії готові страйкувати до Різдва, якщо не зможуть домовитися з урядом про оплату праці.

Про це заявила у неділю BBC лідерка головної профспілки медсестер країни Пет Каллен, повідомляє "Європейська правда".

Члени Королівського колективу медсестер (RCN) проводитимуть страйки наприкінці квітня і на початку травня. Опісля вони проведуть голосування щодо продовження страйку до кінця року, заявила Каллен.

"Якщо голосування буде успішним, це означатиме продовження страйку аж до Різдва", – сказала Каллен в ефірі BBC.

У п'ятницю члени профспілки відхилили пропозицію уряду про підвищення заробітної плати і негайно оголосили про нарощення страйку.

Були великі надії на те, що медсестри в Англії приймуть пропозицію про п'ятивідсоткову надбавку до зарплати, запропоновану RCN та урядом у березні. Але після того, як профспілка RCN запропонувала цю пропозицію своїм членам, 54% з них її відхилили.

Ця відмова є невдачею для уряду, який сподівався на припинення руйнівного страйку в секторі охорони здоров'я, через який було скасовано тисячі операцій та призначень на прийоми до лікаря.

Члени RCN вперше за 108-річну історію профспілки вийшли на страйк наприкінці минулого року, приєднавшись до хвилі працівників державного і приватного секторів, які вимагають підвищення зарплат на тлі стрімкого зростання інфляції.

Служба охорони здоров’я Англії сьогодні переживає одну з найсерйозніших криз за свою 75-річну історію. Служба перевантажена приблизно 7 мільйонами пацієнтів, які чекають на лікування у лікарнях, що серйозно позначається на лікуванні серцево-судинних захворювань.

За підрахунками фахівців, сьогодні британці зіткнулися з найбільшим падінням купівельної спроможності за останні 70 років.



