Медсестры в Англии готовы бастовать до Рождества, если не смогут договориться с правительством об оплате труда.

Об этом заявила в воскресенье BBC лидер главного профсоюза медсестер страны Пэт Каллен, сообщает "Европейская правда".

Члены Королевского коллектива медсестер (RCN) будут проводить забастовки в конце апреля и в начале мая. После они проведут голосование о продлении забастовки до конца года, заявила Каллен.

"Если голосование будет успешным, это будет означать продолжение забастовки вплоть до Рождества", – сказала Каллен в эфире BBC.

В пятницу члены профсоюза отклонили предложение правительства о повышении заработной платы и немедленно объявили о наращивании забастовки.

Были большие надежды на то, что медсестры в Англии примут предложение о пятипроцентной прибавке к зарплате, предложенное RCN и правительством в марте. Но после того, как профсоюз RCN предложил это предложение своим членам, 54% из них его отклонили.

Этот отказ является неудачей для правительства, которое надеялось на прекращение разрушительной забастовки в секторе здравоохранения, из-за которой были отменены тысячи операций и назначений на приемы к врачу.

Члены RCN впервые за 108-летнюю историю профсоюза вышли на забастовку в конце прошлого года, присоединившись к волне работников государственного и частного секторов, требующих повышения зарплат на фоне стремительного роста инфляции.

Служба здравоохранения Англии сегодня переживает один из самых серьезных кризисов за свою 75-летнюю историю. Служба перегружена примерно 7 миллионами пациентов, ожидающих лечения в больницах, что серьезно сказывается на лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

По подсчетам специалистов, сегодня британцы столкнулись с самым большим падением покупательной способности за последние 70 лет.