Німеччина отримала 337 повідомлень про воєнні злочини в Україні

Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) станом на середину квітня отримало 337 повідомлень про можливе скоєння воєнних злочинів в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Німецьке радіо".

Міністерство внутрішніх справ Німеччини надало інформацію щодо отриманих даних про воєнні злочини у відповідь на запит депутата від ХДС Гюнтера Крінгса.

Інформацію збирають з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року. Її надають українські біженці в Німеччині або німецькі громадяни, які перебували або перебувають в Україні.

BKA підтримує українських слідчих технічно, закуповуючи та надаючи матеріали для проведення судових експертиз.

У 2022 році BKA закупило обладнання – наприклад, для захисту доказів і документації – на суму понад 11,5 мільйона євро і передало його українській владі.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України закликало Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду звернути увагу на відео із жорстокою стратою українського полоненого військовими РФ.