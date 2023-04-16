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Німеччина отримала 337 повідомлень про воєнні злочини в Україні

Неділя, 16 квітня 2023, 18:19

Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) станом на середину квітня отримало 337 повідомлень про можливе скоєння воєнних злочинів в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Німецьке радіо".

Міністерство внутрішніх справ Німеччини надало інформацію щодо отриманих даних про воєнні злочини у відповідь на запит депутата від ХДС Гюнтера Крінгса.

Інформацію збирають з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року. Її надають українські біженці в Німеччині або німецькі громадяни, які перебували або перебувають в Україні.

BKA підтримує українських слідчих технічно, закуповуючи та надаючи матеріали для проведення судових експертиз.

У 2022 році BKA закупило обладнання – наприклад, для захисту доказів і документації – на суму понад 11,5 мільйона євро і передало його українській владі.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України закликало Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду звернути увагу на відео із жорстокою стратою українського полоненого військовими РФ.

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Німеччина Війна з РФ