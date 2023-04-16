Германия получила 337 сообщений о военных преступлениях в Украине

Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) по состоянию на середину апреля получило 337 сообщений о возможном совершении военных преступлений в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Немецкое радио".

Министерство внутренних дел Германии предоставило информацию о полученных данных относительно военных преступлениях в ответ на запрос депутата от ХДС Гюнтера Крингса.

Информацию собирают с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года. Ее предоставляют украинские беженцы в Германии или немецкие граждане, которые находились или находятся в Украине.

BKA поддерживает украинских следователей технически, закупая и предоставляя материалы для проведения судебных экспертиз.

В 2022 году BKA закупило оборудование – например, для защиты доказательств и документации – на сумму более 11,5 миллиона евро и передало его украинским властям.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призвало Офис прокурора Международного уголовного суда обратить внимание на видео с жестокой казнью украинского пленного военными РФ.