Українські біженці вийшли на протест через невдоволення умовами життя в селі у Нідерландах

Європейські ЗМІ пишуть про протест українських біженців у селі Харскамп у Нідерландах через невдоволення умовами життя.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

У матеріалі видання йдеться про те, що українці нарікають на якість освіти, відсутність медичної допомоги та звуки пострілів від військових навчань, які проходять у цьому районі.

"Ми живемо тут, як в армії. У нас немає ніякого приватного життя. Їжа жахлива, освіта погана, а медичне обслуговування на нулі", – сказав один із протестувальників.

"Ми хочемо нормального життя. Це може бути хорошим притулком на короткий час. Але ми тут вже більше року, і це дуже важко", – додала інша біженка.

Представники місцевої влади визнали, що деякі проблеми із проживанням біженців мають місце.

Зокрема, місцевий чиновник зауважив, що деякі біженці понад рік живуть у військових казармах, які не завжди для цього придатні.

"Це, безумовно, не є оптимальним місцем для проживання", – зазначив він.

З початку війни Росії проти України Нідерланди прийняли понад 91 тисячу українських біженців.

Як повідомлялося, минулого року країни ЄС надали тимчасовий захист понад 4,3 млн людей з України, які тікали від російської агресії.