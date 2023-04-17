Украинские беженцы вышли на протест из-за недовольства условиями жизни в селе в Нидерландах

Европейские СМИ пишут о протесте украинских беженцев в селе Харскамп в Нидерландах из-за недовольства условиями жизни.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

В материале издания говорится о том, что украинцы жалуются на качество образования, отсутствие медицинской помощи и звуки выстрелов от военных учений, которые проходят в этом районе.

"Мы живем здесь, как в армии. У нас нет никакой частной жизни. Еда ужасная, образование плохое, а медицинское обслуживание на нуле", – сказал один из протестующих.

"Мы хотим нормальной жизни. Это может быть хорошим убежищем на короткое время. Но мы здесь уже больше года, и это очень трудно", – добавила другая беженка.

Представители местной власти признали, что некоторые проблемы с проживанием беженцев существуют.

В частности, местный чиновник отметил, что некоторые беженцы больше года живут в военных казармах, которые не всегда для этого пригодны.

"Это, безусловно, не является оптимальным местом для проживания", – отметил он.

С начала войны России против Украины Нидерланды приняли более 91 тысячи украинских беженцев.

Как сообщалось, в прошлом году страны ЕС предоставили временную защиту более 4,3 млн человек из Украины, которые бежали от российской агрессии.