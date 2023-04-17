У Німеччині фіксують бум продажу товарів у сусідні з РФ країни: можливий обхід санкцій - ЗМІ

Сусідні з РФ країни купують дедалі більше німецьких товарів і, ймовірно, обходячи західні санкції, продають їх Москві.

Про це йдеться в матеріалі Spiegel, пише "Європейська правда".

В матеріалі йдеться, зокрема, про Вірменію, яка протягом двох років в чотири рази збільшила свій експорт до Росії приблизно до 2,5 мільярдів доларів.

Крім традиційних фруктів і горіхів, а також вина і коньяку торгової марки "Арарат" за останній рік Вірменія почала експортувати високотехнологічні і промислові товари усіх видів.

У 2022 році Вірменія поставила російським клієнтам електронного обладнання на 460 мільйонів доларів. Продажі техніки зросли з 14 млн доларів до 158 млн доларів.

У грудні експортні доходи німецьких компаній від вірменського бізнесу були на 287% вищими за середній показник за 2018-2020 роки.

Окрім Вірменії, Казахстан також почав купувати більше німецьких товарів. Експортні доходи німецьких компаній зросли на 210% порівняно із середнім показником за 2018–2020 роки. У Киргизстані приріст становить аж 1157%.

Зміни в торговельних потоках настільки масштабні, що аналітики Європейського банку реконструкції (ЄБРР) говорять про "Євразійський обхідний шлях".

Представники німецького бізнесу зазначають, що торговий бум можна пояснити й іншими факторами.

Зокрема, до вторгнення багато німецьких компаній використовували Росію як центр збуту, звідки товари доставляли в Єреван і Астану. Оскільки через санкції це вже неможливо, поставки здійснюються напряму в ці країни.

Також у Вірменії і Казахстані збільшується кількість потенційних клієнтів через велику кількість мігрантів з Росії.

Водночас, як зазначає Spiegel, навряд чи ці причини можуть пояснити такий був продажів німецьких товарів у сусідні з РФ країни.

Нагадаємо, 10 квітня стало відомо, що у Швейцарії виявили понад 120 випадків порушень санкцій проти РФ. Однак Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) досі виписав лише дві обов'язкові до виконання штрафні санкції.

Також відомо, що ЄС працює над одинадцятим пакетом санкцій проти РФ, який має бути спрямований на придушення спроб уникнути запроваджених раніше обмежень.