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В Германии фиксируют бум продаж товаров в соседние с РФ страны: возможен обход санкций – СМИ

Понедельник, 17 апреля 2023, 12:43

Соседние с РФ страны покупают все больше немецких товаров и, вероятно, обходя западные санкции, продают их Москве.

Об этом говорится в материале Spiegel, пишет "Европейская правда".

В материале говорится, в частности, об Армении, которая в течение двух лет в четыре раза увеличила свой экспорт в Россию примерно до 2,5 миллиардов долларов.

Кроме традиционных фруктов и орехов, а также вина и коньяка торговой марки "Арарат" за последний год Армения начала экспортировать высокотехнологичные и промышленные товары всех видов.

В 2022 году Армения поставила российским клиентам электронного оборудования на 460 миллионов долларов. Продажи техники выросли с 14 млн долларов до 158 млн долларов.

В декабре экспортные доходы немецких компаний от армянского бизнеса были на 287% выше среднего показателя за 2018-2020 годы.

Кроме Армении, Казахстан также начал покупать больше немецких товаров. Экспортные доходы немецких компаний выросли на 210% по сравнению со средним показателем за 2018-2020 годы. В Кыргызстане прирост составляет аж 1157%.

Изменения в торговых потоках настолько масштабны, что аналитики Европейского банка реконструкции (ЕБРР) говорят о "Евразийском обходном пути".

Представители немецкого бизнеса отмечают, что торговый бум можно объяснить и другими факторами.

В частности, до вторжения многие немецкие компании использовали Россию как центр сбыта, откуда товары доставляли в Ереван и Астану. Поскольку из-за санкций это уже невозможно, поставки осуществляются напрямую в эти страны.

Также в Армении и Казахстане увеличивается количество потенциальных клиентов из-за большого количества мигрантов из России.

В то же время, как отмечает Spiegel, вряд ли эти причины могут объяснить такой был продаж немецких товаров в соседние с РФ страны.

Напомним, 10 апреля стало известно, что в Швейцарии обнаружили более 120 случаев нарушений санкций против РФ. Однако Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) до сих пор выписал только две обязательные к исполнению штрафные санкции.

Также известно, что ЕС работает над одиннадцатым пакетом санкций против РФ, который должен быть направлен на подавление попыток избежать введенных ранее ограничений.

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Германия