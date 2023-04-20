Новим послом ЄС у США стане литовка із "чорного списку" Росії - ЗМІ

Новим послом ЄС у Сполучених Штатах стане заступниця глави МЗС Литви Йовіта Нелюпшене, відома активною підтримкою України.

Про це стало відомо виданню Euractiv з внутрішніх документів ЄС, повідомляє "Європейська правда".

На своїй сьогоднішній посаді заступниці міністра закордонних справ Нелюпшене відповідає за справи ЄС та є експертом із санкцій.

Йовіта Нелюпшене фото: Аугустас Діджгалвіс

Відносини між ЄС та США були напруженими в останні місяці після ухвалення адміністрацією Байдена протекціоністського закону про зниження інфляції, але вони матимуть все більше значення перед президентськими виборами у США наступного року.

Нинішнього посла ЄС у Вашингтоні Ставроса Ламбринідіса висунули на посаду посла Євросоюзу в ООН у Нью-Йорку.

Як повідомляла "Європейська правда", в минулому Нелюпшене була радницею президентки Литви Далі Грибаускайте. У той час Росія включила Нелюпшене у свій "чорний список".

Під час повномасштабного вторгнення РФ Нелюпшене просувала ухвалення закону, який забороняє громадянам Росії та Білорусі подавати заяви на громадянство, а також купувати нерухомість.