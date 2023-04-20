Новым послом ЕС в Соединенных Штатах станет заместитель главы МИД Литвы Йовита Нелюпшене, известная активной поддержкой Украины.

Об этом стало известно изданию Euractiv из внутренних документов ЕС, сообщает "Европейская правда".

На своей сегодняшней должности заместителя министра иностранных дел Нелюпшене отвечает за дела ЕС и является экспертом по санкциям.

Йовита Нелюпшене ФОТО: АУГУСТАС ДИДЖГАЛВИС

Отношения между ЕС и США были напряженными в последние месяцы после принятия администрацией Байдена протекционистского закона о снижении инфляции, но они будут иметь все большее значение перед президентскими выборами в США в следующем году.

Нынешнего посла ЕС в Вашингтоне Ставроса Ламбринидиса выдвинули на должность посла Евросоюза в ООН в Нью-Йорке.

Как сообщала "Европейская правда", в прошлом Нелюпшене была советницей президента Литвы Дали Грибаускайте. В то время Россия включила Нелюпшене в свой "черный список".

Во время полномасштабного вторжения РФ Нелюпшене продвигала принятие закона, который запрещает гражданам России и Беларуси подавать заявления на гражданство, а также покупать недвижимость.