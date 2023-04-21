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У районі землетрусу в Туреччині пройшов потужний шторм: є загиблий і десятки постраждалих

фото, відео
П'ятниця, 21 квітня 2023, 07:59

20 квітня у турецькій провінції Кахраманмараш, де в лютому стався смертоносний землетрус, пронісся потужний шторм: є жертва і постраждалі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sabah.

Міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа повідомив, що 1 людина загинула і 50 людей отримали поранення внаслідок раптового сильного шторму та проливного дощу в районі Пазарджика у Кахраманмараші.

 
Наслідок шторму
фото: AA

Негода розпочалась раптово. Шторм пройшов крізь наметове містечко, де перебували постраждалі від землетрусу. 

Від сильного вітру дахи сильно пошкоджених будівель злетіли та впали на наметове містечко. Багато дерев повалило, деякі з них упали на автомобілі.

Столичний муніципалітет Анкари почав відновлювати пошкоджені намети, а постраждалі від землетрусу зараз залишаються на вулиці.

5 квітня міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу оголосив, що 2,6 мільйона жертв землетрусу живуть у наметах у провінціях, які постраждали від землетрусу. 

Нагадаємо, Програма розвитку ООН оцінює збитки, завдані в результаті руйнівних землетрусів у Туреччині, в суму, що може перевищувати 100 мільярдів доларів.

Унаслідок землетрусів на початку лютого в Туреччині та Сирії загинули понад 52 тисячі людей. 

Турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися.

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Туреччина стихійні лиха