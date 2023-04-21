У районі землетрусу в Туреччині пройшов потужний шторм: є загиблий і десятки постраждалих
П'ятниця, 21 квітня 2023, 07:59
20 квітня у турецькій провінції Кахраманмараш, де в лютому стався смертоносний землетрус, пронісся потужний шторм: є жертва і постраждалі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sabah.
Міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа повідомив, що 1 людина загинула і 50 людей отримали поранення внаслідок раптового сильного шторму та проливного дощу в районі Пазарджика у Кахраманмараші.
Негода розпочалась раптово. Шторм пройшов крізь наметове містечко, де перебували постраждалі від землетрусу.
Deprem bölgesi Kahramanmaraş Pazarcık'ta fırtına çıktı. Depremzedelerin kaldığı çadırlar yıkıldı.— teknoloji meraklısı1881 (@Merakl84) April 21, 2023
Fırtına sonrası görüntüler geçmiş olsun #pazarcıkdeprem pic.twitter.com/GHhVQ73I5S
Від сильного вітру дахи сильно пошкоджених будівель злетіли та впали на наметове містечко. Багато дерев повалило, деякі з них упали на автомобілі.
Столичний муніципалітет Анкари почав відновлювати пошкоджені намети, а постраждалі від землетрусу зараз залишаються на вулиці.
5 квітня міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу оголосив, що 2,6 мільйона жертв землетрусу живуть у наметах у провінціях, які постраждали від землетрусу.
Нагадаємо, Програма розвитку ООН оцінює збитки, завдані в результаті руйнівних землетрусів у Туреччині, в суму, що може перевищувати 100 мільярдів доларів.
Унаслідок землетрусів на початку лютого в Туреччині та Сирії загинули понад 52 тисячі людей.
Турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися.