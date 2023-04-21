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В районе землетрясения в Турции прошел мощный шторм: есть погибший и десятки пострадавших

фото, видео
Пятница, 21 апреля 2023, 07:59

20 апреля в турецкой провинции Кахраманмараш, где в феврале произошло смертоносное землетрясение, пронесся мощный шторм: есть жертва и пострадавшие.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sabah.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что 1 человек погиб и 50 человек получили ранения в результате внезапного сильного шторма и проливного дождя в районе Пазарджика в Кахраманмараше.

 

Последствия шторма

ФОТО: AA

Непогода началась внезапно. Шторм прошел сквозь палаточный городок, где находились пострадавшие от землетрясения. 

От сильного ветра крыши сильно поврежденных зданий взлетели и упали на палаточный городок. Много деревьев повалило, некоторые из них упали на автомобили.

Столичный муниципалитет Анкары начал восстанавливать поврежденные палатки, а пострадавшие от землетрясения сейчас остаются на улице.

5 апреля министр внутренних дел Сулейман Сойлу объявил, что 2,6 миллиона жертв землетрясения живут в палатках в провинциях, пострадавших от землетрясения.

Напомним, Программа развития ООН оценивает ущерб, нанесенный в результате разрушительных землетрясений в Турции, в сумму, которая может превышать 100 миллиардов долларов.

В результате землетрясений в начале февраля, которые затронули Турцию и Сирию, погибли более 52 тысяч человек.

Турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились.

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Турция стихийные бедствия