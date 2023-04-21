В районе землетрясения в Турции прошел мощный шторм: есть погибший и десятки пострадавших
Пятница, 21 апреля 2023, 07:59
20 апреля в турецкой провинции Кахраманмараш, где в феврале произошло смертоносное землетрясение, пронесся мощный шторм: есть жертва и пострадавшие.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sabah.
Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что 1 человек погиб и 50 человек получили ранения в результате внезапного сильного шторма и проливного дождя в районе Пазарджика в Кахраманмараше.
Непогода началась внезапно. Шторм прошел сквозь палаточный городок, где находились пострадавшие от землетрясения.
Deprem bölgesi Kahramanmaraş Pazarcık'ta fırtına çıktı. Depremzedelerin kaldığı çadırlar yıkıldı.— teknoloji meraklısı1881 (@Merakl84) April 21, 2023
Fırtına sonrası görüntüler geçmiş olsun #pazarcıkdeprem pic.twitter.com/GHhVQ73I5S
От сильного ветра крыши сильно поврежденных зданий взлетели и упали на палаточный городок. Много деревьев повалило, некоторые из них упали на автомобили.
Столичный муниципалитет Анкары начал восстанавливать поврежденные палатки, а пострадавшие от землетрясения сейчас остаются на улице.
5 апреля министр внутренних дел Сулейман Сойлу объявил, что 2,6 миллиона жертв землетрясения живут в палатках в провинциях, пострадавших от землетрясения.
Напомним, Программа развития ООН оценивает ущерб, нанесенный в результате разрушительных землетрясений в Турции, в сумму, которая может превышать 100 миллиардов долларов.
В результате землетрясений в начале февраля, которые затронули Турцию и Сирию, погибли более 52 тысяч человек.
Турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились.