Молодий данець вчинив самопідпал під посольством США у Копенгагені

У Копенгагені молодий хлопець здійснив самопідпал під посольством США, його госпіталізували.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє низка данських ЗМІ, серед яких TV2.

Про інцидент стало відомо з повідомлення поліції. Їм зателефонували з посольства о 10:38 ранку, після чого на місце вирушили правоохоронці та пожежники.

TV 2

Хлопець виявився 18-річним громадянином Данії. Його госпіталізували, але загрози для життя від отриманих опіків немає.

Photo: Marcus Mørk / Byrd

Поліції поки невідомі мотиви його вчинку.

Нагадаємо, схожий трагічний випадок стався минулого тижня у Кракові – самопідпал вчинив 62-річний українець у черзі до консульства, із закликами до співвітчизників повертатись в Україну і ставати до лав армії. За кілька днів чоловік помер у лікарні.