Молодий данець вчинив самопідпал під посольством США у Копенгагені
П'ятниця, 21 квітня 2023, 13:20
У Копенгагені молодий хлопець здійснив самопідпал під посольством США, його госпіталізували.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє низка данських ЗМІ, серед яких TV2.
Про інцидент стало відомо з повідомлення поліції. Їм зателефонували з посольства о 10:38 ранку, після чого на місце вирушили правоохоронці та пожежники.
Хлопець виявився 18-річним громадянином Данії. Його госпіталізували, але загрози для життя від отриманих опіків немає.
Поліції поки невідомі мотиви його вчинку.
Нагадаємо, схожий трагічний випадок стався минулого тижня у Кракові – самопідпал вчинив 62-річний українець у черзі до консульства, із закликами до співвітчизників повертатись в Україну і ставати до лав армії. За кілька днів чоловік помер у лікарні.
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