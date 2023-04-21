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Молодий данець вчинив самопідпал під посольством США у Копенгагені

П'ятниця, 21 квітня 2023, 13:20

У Копенгагені молодий хлопець здійснив самопідпал під посольством США, його госпіталізували.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє низка данських ЗМІ, серед яких TV2.

Про інцидент стало відомо з повідомлення поліції. Їм зателефонували з посольства о 10:38 ранку, після чого на місце вирушили правоохоронці та пожежники.

 
TV 2

Хлопець виявився 18-річним громадянином Данії. Його госпіталізували, але загрози для життя від отриманих опіків немає. 

 
Photo: Marcus Mørk / Byrd

Поліції поки невідомі мотиви його вчинку. 

Нагадаємо, схожий трагічний випадок стався минулого тижня у Кракові – самопідпал вчинив 62-річний українець у черзі до консульства, із закликами до співвітчизників повертатись в Україну і ставати до лав армії. За кілька днів чоловік помер у лікарні. 

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