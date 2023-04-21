Молодой датчанин совершил самоподжог под посольством США в Копенгагене

В Копенгагене молодой парень совершил самоподжог под посольством США, его госпитализировали.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ряд датских СМИ, среди которых TV2.

Об инциденте стало известно из сообщения полиции. Им позвонили из посольства в 10:38 утра, после чего на место отправились правоохранители и пожарные.

фото TV 2

Парень оказался 18-летним гражданином Дании. Его госпитализировали, но угрозы для жизни от полученных ожогов нет.

Полиции пока неизвестны мотивы его поступка.

Напомним, похожий трагический случай произошел на прошлой неделе в Кракове – самоподжог совершил 62-летний украинец в очереди в украинское консульство, с призывами к соотечественникам возвращаться в Украину и становиться в ряды армии. Через несколько дней мужчина скончался в больнице.