У Мадриді двоє людей загинули, десять постраждали у пожежі в ресторані, яку могла почати подача десерту

Двоє людей загинули і ще десять отримали поранення в результаті ​​пожежі, що сталася в італійському ресторані в мадридському районі Саламанка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило іспанське видання 20 minutos.

Приблизно о 23:00 в п'ятницю у ресторані Burro Canaglia Bar&Resto спалахнула пожежа. Скоріш за все, це сталося, коли офіціант фламбував десерт за допомогою паяльної лампи.

Його дія викликала полум'я, яке досягло стелі приміщення, яке, як і стіни, було рясно прикрашене штучними рослинами. За словами очевидців, стеля спалахнула за лічені секунди.

Разом з тим, джерела із поліції не відкидають інших джерел походження пожежі.

За словами екстрених служб, відвідувачі намагалися втекти, коли пожежа почалася біля головного виходу. Швидко вибратися змогли лише клієнти, які були біля дверей. Решта опинилися у вогняній пастці.

Деякі відвідувачі змогли сховатися на кухні, а інші змогли вийти через запасні двері. На вулиці пішоходи, які побачили пожежу, намагалися розбити вікна на фасаді приміщення, щоб допомогти людям зсередини втекти.

Про загиблих відомо, що це двоє молодих людей і один із них – працівник ресторану.

Нагадаємо, на початку квітня на півночі Іспанії за день зафіксували 90 лісових пожеж, влада звинуватила "терористів" у підпалах.

А перша у році масштабна лісова пожежа сталась на сході Іспанії в березні, постраждали загалом 4000 гектарів території.