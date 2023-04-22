В Мадриде два человека погибли, десять пострадали в пожаре в ресторане, который могла начать подача десерта

Два человека погибли и еще десять получили ранения в результате пожара, произошедшего в итальянском ресторане в мадридском районе Саламанка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило испанское издание 20 minutos.

Примерно в 23:00 в пятницу в ресторане Burro Canaglia Bar&Resto вспыхнул пожар. Скорее всего, это произошло, когда официант фламбировал десерт с помощью паяльной лампы.

Его действие вызвало пламя, которое достигло потолка помещения, которое, как и стены, было обильно украшено искусственными растениями. По словам очевидцев, потолок вспыхнул за считанные секунды.

Вместе с тем, источники из полиции не исключают других источников происхождения пожара.

По словам экстренных служб, посетители пытались убежать, когда пожар начался у главного выхода. Быстро выбраться смогли только клиенты, которые были у дверей. Остальные оказались в огненной ловушке.

Некоторые посетители смогли спрятаться на кухне, а другие смогли выйти через запасную дверь. На улице пешеходы, которые увидели пожар, пытались разбить окна на фасаде помещения, чтобы помочь людям изнутри убежать.

О погибших известно, что это двое молодых людей и один из них – работник ресторана.

Напомним, в начале апреля на севере страны за день зафиксировали 90 лесных пожаров, власти обвинили "террористов" в поджогах.

А первый в году масштабный лесной пожар произошел на востоке Испании в марте, пострадали всего 4000 гектаров территории.