Орбан прибув у Сербію, Вучич показав йому масштабне військове шоу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у суботу відвідав Белград, де провів переговори з президентом Сербії Александром Вучичем: разом лідери відвідали демонстрацію можливостей сербських збройних сил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сербське видання B92.

Головною темою зустрічі Орбана і Вучича було поглиблення військово-промислового співробітництва між Угорщиною та Сербією. Вони домовились найближчими роками посилити військову співпрацю двох держав.

Крім того, Орбан і Вучич відвідали демонстрацію можливостей сербської армії "Граніт-2023". Це військове шоу, організоване з нагоди Дня збройних сил Сербії на авіабазі Батайніца.

Лідери Угорщини та Сербії Віктор Орбан і Александр Вучич ФОТО: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

У рамках цього заходу відбувся парад спецпідрозділів армії Сербії, 63-ї парашутно-десантної бригади, 72-ї спеціальної бригади, загону "Кобра",і розвідувальних підрозділів – вперше в одному місці.

Також були показані системи протиповітряної оборони, модернізовані ручні реактивні системи залпового вогню, новий ракетний комплекс "Містраль", надзвуковий сербський двомоторний штурмовик Orao J22 та модернізовані МіГ-29, які можуть нести більш сучасні ракети класу "повітря-повітря" і "повітря-земля".

Демонстрація сербської військової техніки Кадр з трансляції РТС

Польотна програма розпочалася з демонстрації вертольотів Мі-35. Також було здійснено вертолітне десантування з вертольотів Мі-8 та Мі-17, в якому брали участь військовослужбовці 72-ї бригади.

Загалом понад 5000 військовослужбовців задіяли у військовій демонстрації, під час якої можна було побачити понад 2300 одиниць знарядь і зброї – все, що є в розпорядженні сербської армії.

фото з соцмереж

Окрім Орбана, військове шоу відвідали президент Республіки Сербської Мілорад Додік і сербський член президії Боснії та Герцеговини Желька Цвіянович.

Нагадаємо, напередодні Вучич заявив про наміри викуповувати для сербської армії усю зброю місцевого виробництва, аби не було підстав для припущень про її постачання в Україну.





