Орбан прибыл в Сербию, Вучич показал ему масштабное военное шоу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу посетил Белград, где провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем: вместе лидеры посетили демонстрацию возможностей сербских вооруженных сил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербское издание B92.

Главной темой встречи Орбана и Вучича было углубление военно-промышленного сотрудничества между Венгрией и Сербией. Они договорились в ближайшие годы усилить военное сотрудничество двух государств.

Кроме того, Орбан и Вучич посетили демонстрацию возможностей сербской армии "Гранит-2023". Это военное шоу, организованное по случаю Дня вооруженных сил Сербии на авиабазе Батайница.

Лидеры Венгрии и Сербии Виктор Орбан и Александр Вучич ФОТО: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/BS

В рамках этого мероприятия состоялся парад спецподразделений армии Сербии, 63-й парашютно-десантной бригады, 72-й специальной бригады, отряда "Кобра", и разведывательных подразделений – впервые в одном месте.

Также были показаны системы противовоздушной обороны, модернизированные ручные реактивные системы залпового огня, новый ракетный комплекс "Мистраль", сверхзвуковой сербский двухмоторный штурмовик Orao J22 и модернизированные МиГ-29, которые могут нести более современные ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Демонстрация сербской военной техники КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ РТС

Полетная программа началась с демонстрации вертолетов Ми-35. Также было осуществлено вертолетное десантирование с вертолетов Ми-8 и Ми-17, в котором участвовали военнослужащие 72-й бригады.

Всего более 5000 военнослужащих задействовали в военной демонстрации, во время которой можно было увидеть более 2300 единиц орудий и оружия – все, что есть в распоряжении сербской армии.

ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Кроме Орбана, военное шоу посетили президент Республики Сербской Милорад Додик и сербский член президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович.

Напомним, накануне Вучич заявил о намерениях выкупать для сербской армии все оружие местного производства, чтобы не было оснований для предположений о его поставках в Украину.