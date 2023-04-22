Президентка Угорщини ветувала закон про анонімні доноси на одностатеві сім'ї

Президентка Угорщини Каталін Новак наклала вето на закон, який багато хто вважає дискримінаційним щодо ЛГБТК+, і закликала парламент вилучити суперечливий пункт, який узаконює анонімні доноси про одностатеві пари.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Раніше цього місяця угорський парламент схвалив закон, який теоретично імплементує директиву ЄС про захист інформаторів, але водночас дозволяє людям повідомляти уряду про тих, хто кидає виклик "конституційно визнаній ролі шлюбу і сім'ї", а також про тих, хто оскаржує права дітей "на ідентичність, що відповідає їхній статі при народженні".

Як зазначила президентка Угорщини Каталін Новак у листі до Національних зборів, це виходить за рамки транспонування законодавства ЄС, оскільки спірний розділ "не посилює, а скоріше послаблює захист фундаментальних цінностей".

Угорські депутати все ще можуть подолати вето Новак. Незважаючи на це, президентка Угорщини зробила рідкісний крок всупереч прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.

Орбан звужував права ЛГБТК+ в країні більше десяти років. Через рік після його приходу до влади, у 2010 році, його партія прийняла нову конституцію, яка забороняє одностатеві шлюби.

Пізніше в документ внесли поправки, які заборонили одностатевим парам всиновлювати дітей.

У 2021 році Єврокомісія почала процедуру про порушення у зв’язку з ухваленням Угорщиною законодавства, яке можна розцінювати як дискримінацію за сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю.

Венеційська комісія також дійшла до висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.

Коли Будапешт не захотів реагувати на зауваження, Брюссель вирішив передати питання до Суду ЄС.