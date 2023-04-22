Президент Венгрии ветировала закон об анонимных доносах на однополые семьи

Президент Венгрии Каталин Новак наложила вето на закон, который многие считают дискриминационным в отношении ЛГБТК+, и призвала парламент изъять противоречивый пункт, который делает законными анонимные доносы об однополых парах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Ранее в этом месяце венгерский парламент одобрил закон, который теоретически имплементирует директиву ЕС о защите информаторов, но в то же время позволяет людям сообщать правительству о тех, кто бросает вызов "конституционно признанной роли брака и семьи", а также о тех, кто оспаривает права детей "на идентичность, соответствующую их полу при рождении".

Как отметила президент Венгрии Каталин Новак в письме к Национальному собранию, это выходит за рамки транспонирования законодательства ЕС, поскольку спорный раздел "не усиливает, а скорее ослабляет защиту фундаментальных ценностей".

Венгерские депутаты все еще могут преодолеть вето Новак. Несмотря на это, президент Венгрии сделала редкий шаг вопреки премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Орбан сужал права ЛГБТК+ в стране более десяти лет. Через год после его прихода к власти, в 2010 году, его партия приняла новую конституцию, которая запрещает однополые браки.

Позже в документ внесли поправки, которые запретили однополым парам усыновлять детей.

В 2021 году Еврокомиссия начала процедуру о нарушении в связи с принятием Венгрией законодательства, которое можно расценивать как дискриминацию по сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Венецианская комиссия также пришла к выводу, что венгерский закон, запрещающий преподавание в школах вопросов, касающихся гомосексуальности и трансгендеров, нарушает международные стандарты прав человека.

Когда Будапешт не захотел реагировать на замечания, Брюссель решил передать вопрос в Суд ЕС.