Президент Кипра прогнозирует возобновление переговоров о воссоединении острова после выборов в Турции

Президент Кипра Никос Христодулидес стремится возобновить переговоры о воссоединении острова, зашедшие в тупик, после выборов в Турции в следующем месяце, и призывает ЕС играть более активную роль.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Politico.

Христодулидес был избран в феврале, пообещав выйти из тупика в переговорах по этнически разделенного острова.

"Временной горизонт – это выборы в Турции", – сказал он, имея в виду голосование 14 мая, в котором президент Реджеп Тайип Эрдоган сталкивается с ожесточенной борьбой против объединенной оппозиции во главе с Кемалем Кылычдароглу.

Остров в Средиземном море разделен на северную часть, где проживают киприоты-турки, и южную часть, где проживают киприоты-греки, после вторжения Турции в 1974 году в ответ на переворот, поддержанный Грецией. Анкара не признает Республику Кипр, страну-члена ЕС, которая является единственной суверенной властью над всем островом, признанной на международном уровне. Несколько попыток найти компромиссное урегулирование в течение многих лет потерпели неудачу, последняя из них – в 2017 году.

Христодулидес сказал, что Турция делает шаги к сближению с Западом и другими странами региона после разрушительных землетрясений в феврале – многие страны прислали чрезвычайную помощь – и надеется, что эти улучшенные связи будут продолжаться, закладывая основу для дипломатии по Кипру.

"Все зависит от того, как Турция будет действовать после выборов. Почему сейчас наблюдается изменение отношения, или это из-за выборов, или они действительно видят вещи по-другому из-за внутренних факторов? Если есть реальная воля, мы ее используем", – отметил президент.

Он подчеркнул, что его надежды на более широкое сближение между Анкарой и Западом не зависят от того, кто победит на турецких выборах, поскольку Эрдоган и Кылычдароглу вряд ли существенно разойдутся во взглядах на общую политику в отношении острова. "Отношение и подход Турции к кипрской проблеме с течением времени не зависит от смены правительства в стране. Мы хотим, чтобы в Турции было стабильное правительство, чтобы в регионе была стабильность", – отметил Христодулидес.

Подробнее об ожиданиях от выборов в Турции читайте в статье Эрдоган за шаг до поражения: как может изменить Турцию победа оппозиции.