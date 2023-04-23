Жителям Литви розсилають фейкові листи, що їх відправлять воювати в Україну

На пошту користувачів надходять фейкові листи від імені Міністерства оборони Литви, в яких вказується, що литовське населення нібито вербують у тристоронню Литовсько-польсько-українську бригаду ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія LRT.

"Зловмисники використовують для поширення цієї інформації спеціально створений домен kariuomene[.]com, вони розсилають листи, в яких вказують, що відбувається призов громадян Литви до армії, а після служби їх пошлють воювати в Україну", – ідеться в повідомленні міністерства.

Відомство спростовує поширювану інформацію і закликає жителів країни бути пильними.

У Міноборони також підкреслили, що громадян Литви на службу до тристоронньої Литовсько-польсько-української бригади ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького не призивають, ця міжнародна бригада діє за окремим мандатом.

За даними відомства, останнім часом дезінформацію про тристоронню Литовсько-польсько-українську бригаду поширювали пропагандисти на російських порталах, схожі фейкові листи також отримували жителі Польщі.

Литовсько-польсько-українська бригада імені Великого гетьмана Костянтина Острозького була створена у 2014 році зі збройних сил Литви, Польщі та України. Її чисельність складає 4500 військовослужбовців.

Командування бригади розміщується в польському Любліні. Підпорядковані підрозділи перебувають у пунктах постійної дислокації у своїх країнах.