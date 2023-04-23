Жителям Литвы рассылают фейковые письма, что их отправят воевать в Украину

На почту пользователей поступают фейковые письма от имени Министерства обороны Литвы, в которых указывается, что литовское население якобы вербуют в трехстороннюю Литовско-польско-украинскую бригаду им. Великого гетмана Константина Острожского.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания LRT.

"Злоумышленники используют для распространения этой информации специально созданный домен kariuomene[.]com, они рассылают письма, в которых указывают, что происходит призыв граждан Литвы в армию, а после службы их пошлют воевать в Украину", – говорится в сообщении министерства.

Ведомство опровергает распространяемую информацию и призывает жителей страны быть бдительными.

В Минобороны также подчеркнули, что граждане Литвы на службу в трехстороннюю Литовско-польско-украинскую бригаду им. Великого гетмана Константина Острожского не призываются, эта международная бригада действует по отдельному мандату.

По данным ведомства, в последнее время дезинформацию о трехсторонней Литовско-польско-украинской бригаде распространяли пропагандисты на российских порталах, похожие фейковые письма также получали жители Польши.

Литовско-польско-украинская бригада имени Великого гетмана Константина Острожского была создана в 2014 году из вооруженных сил Литвы, Польши и Украины. Ее численность составляет 4500 военнослужащих.

Командование бригады размещается в польском Люблине. Подчиненные подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации в своих странах.