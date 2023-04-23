Уряд Німеччини та профспілки домовилися про підвищення зарплат для держслужбовців

Уряд Німеччини, місцеві органи влади та профспілки досягли угоди про підвищення заробітної плати для 2,5 мільйона працівників державного сектору країни, запобігши можливості безстрокових страйків.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

"Ми пішли назустріч профспілкам настільки, наскільки це можливо за складних бюджетних обставин", – заявила Ненсі Фезер, міністр внутрішніх справ Німеччини. Профспілка Ver.di вимагала значного підвищення зарплат, оскільки країна, як і багато інших на континенті, бореться з високою інфляцією.

Серед іншого, угода передбачає неоподатковувані одноразові виплати на загальну суму 3 000 євро в кілька етапів: перші 1 240 євро будуть виплачені в червні, а потім по 220 євро щомісяця з липня по лютий 2024 року. У березні 2024 року щомісячна заробітна плата всіх державних службовців збільшиться на 200 євро, а потім ще на 5,5 відсотка, з мінімальним підвищенням до 340 євро.

Компроміс значною мірою ґрунтується на пропозиції арбітрів, які були залучені після того, як переговори зірвалися минулого місяця. Ver.di спочатку вимагала підвищення на 10,5% і щонайменше на 500 євро більше протягом дванадцяти місяців.

Франк Вернеке, голова профспілки, сказав, що переговори були непростими. "Вирішивши піти на цей компроміс, ми дійшли до нашого больового порогу", – сказав він.

Муніципалітети країни побоюються, що угода може створити для них нові фінансові проблеми. До початку переговорів Карін Вельге, президент Федерації муніципальних асоціацій роботодавців, підрахувала, що угода може призвести до додаткових витрат для міст і муніципалітетів у розмірі 17 мільярдів євро.

Угода ставить крапку в багатомісячних переговорах. Протягом останніх місяців представники найманих працівників провели низку страйків, які дезорганізували роботу органів державного управління та інших державних служб. Наприкінці минулого місяця Ver.di разом з національною профспілкою залізничників і транспортників під час масштабного страйку зупинили залізничне і повітряне сполучення по всій країні.

Нагадаємо, у Німеччині з раннього ранку 21 квітня робота залізниці майже повністю зупинилася через страйк співробітників одразу кількох залізничних компаній.