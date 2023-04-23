Правительство Германии и профсоюзы договорились о повышении зарплат для госслужащих

Правительство Германии, местные органы власти и профсоюзы достигли соглашения о повышении заработной платы для 2,5 миллиона работников государственного сектора страны, предотвратив возможность бессрочных забастовок.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

"Мы пошли навстречу профсоюзам настолько, насколько это возможно при сложных бюджетных обстоятельствах", – заявила Нэнси Фезер, министр внутренних дел Германии. Профсоюз Ver.di требовал значительного повышения зарплат, поскольку страна, как и многие другие на континенте, борется с высокой инфляцией.

Среди прочего, соглашение предусматривает необлагаемые единовременные выплаты на общую сумму 3 000 евро в несколько этапов: первые 1 240 евро будут выплачены в июне, а затем по 220 евро ежемесячно с июля по февраль 2024 года. В марте 2024 года ежемесячная заработная плата всех государственных служащих увеличится на 200 евро, а затем еще на 5,5 процента, с минимальным повышением до 340 евро.

Компромисс в значительной степени основывается на предложении арбитров, которые были привлечены после того, как переговоры сорвались в прошлом месяце. Ver.di изначально требовала повышения на 10,5% и по меньшей мере на 500 евро больше в течение двенадцати месяцев.

Франк Вернеке, председатель профсоюза, сказал, что переговоры были непростыми. "Решив пойти на этот компромисс, мы дошли до нашего болевого порога", – сказал он.

Муниципалитеты страны опасаются, что соглашение может создать для них новые финансовые проблемы. До начала переговоров Карин Вельге, президент Федерации муниципальных ассоциаций работодателей, подсчитала, что соглашение может привести к дополнительным расходам для городов и муниципалитетов в размере 17 миллиардов евро.

Соглашение ставит точку в многомесячных переговорах. В течение последних месяцев представители наемных работников провели ряд забастовок, которые дезорганизовали работу органов государственного управления и других государственных служб. В конце прошлого месяца Ver.di вместе с национальным профсоюзом железнодорожников и транспортников во время масштабной забастовки остановили железнодорожное и воздушное сообщение по всей стране.

Напомним, в Германии с раннего утра 21 апреля работа железной дороги почти полностью остановилась из-за забастовки сотрудников сразу нескольких железнодорожных компаний.