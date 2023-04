Прага чекає роз’яснень від Пекіна після скандальних заяв посла Китаю у Франції

Чехія здивована та занепокоєна заявами посла Китаю у Франції щодо суверенітету країн, які колись входили до складу СРСР, та очікує коментаря від офіційного Пекіна з цього приводу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Він зауважив, що своїми словами посол Китаю фактично поставив під сумнів суверенітет низки держав, від країн Балтії до Центральної Азії.

Chinese ambassador to 🇫🇷 questioned the sovereignty of many states from the Baltic to Central Asia. He exposed either shocking incompetence or very dangerous position contradicting the basics of the international law. I expect his HQ will distance itself from untenable statement.