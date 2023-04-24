Прага чекає роз’яснень від Пекіна після скандальних заяв посла Китаю у Франції

Чехія здивована та занепокоєна заявами посла Китаю у Франції щодо суверенітету країн, які колись входили до складу СРСР, та очікує коментаря від офіційного Пекіна з цього приводу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Він зауважив, що своїми словами посол Китаю фактично поставив під сумнів суверенітет низки держав, від країн Балтії до Центральної Азії.

Chinese ambassador to 🇫🇷 questioned the sovereignty of many states from the Baltic to Central Asia. He exposed either shocking incompetence or very dangerous position contradicting the basics of the international law. I expect his HQ will distance itself from untenable statement. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) April 23, 2023

"Посол проявив або шокуючу некомпетентність, або вкрай небезпечну позицію, що суперечить засадам міжнародного права. Очікую, що його вище керівництво дистанціюється від цих неприйнятних заяв", – зазначив Ліпавський.

Нагадаємо, посол Китаю Лу Шайє в інтерв'ю висловив думку, що країни колишнього СРСР "не мають ефективного статусу в міжнародному праві, оскільки не існує міжнародної угоди, яка б конкретизувала їхній статус як суверенної країни".

Він також сказав, що питання територіальної належності окупованого РФ Криму "залежить від того, як сприймати проблему", і що півострів "від початку належав Росії".

Офіційний Париж та головний дипломат ЄС після того закликали Пекін пояснити, чи ці заяви відображають офіційну позицію Китаю, а держави Балтії висловили обурення, викликавши китайських дипломатів до МЗС.

Посол України у Франції Вадим Омельченко гостро відреагував на заяви китайського дипломата.