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Прага ждет разъяснений от Пекина после скандальных заявлений посла Китая во Франции

Понедельник, 24 апреля 2023, 08:36

Чехия удивлена и обеспокоена заявлениями посла Китая во Франции относительно суверенитета стран, которые когда-то входили в состав СССР, и ожидает комментария от официального Пекина по этому поводу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Он отметил, что своими словами посол Китая фактически поставил под сомнение суверенитет ряда государств, от стран Балтии до Центральной Азии.

"Посол проявил или шокирующую некомпетентность, или крайне опасную позицию, противоречащую принципам международного права. Ожидаю, что его высшее руководство дистанцируется от этих неприемлемых заявлений", – отметил Липавский.

Напомним, посол Китая Лу Шайе в интервью высказал мнение, что страны бывшего СССР "не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку не существует международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенной страны".

Он также сказал, что вопрос территориальной принадлежности оккупированного РФ Крыма "зависит от того, как воспринимать проблему" и что полуостров "изначально принадлежал России".

Официальный Париж и главный дипломат ЕС после того призвали Пекин объяснить, отражают ли эти заявления официальную позицию Китая, а государства Балтии выразили возмущение, вызвав китайских дипломатов в МИД.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко остро отреагировал на заявления китайского дипломата.

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