Прага ждет разъяснений от Пекина после скандальных заявлений посла Китая во Франции

Чехия удивлена и обеспокоена заявлениями посла Китая во Франции относительно суверенитета стран, которые когда-то входили в состав СССР, и ожидает комментария от официального Пекина по этому поводу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Он отметил, что своими словами посол Китая фактически поставил под сомнение суверенитет ряда государств, от стран Балтии до Центральной Азии.

Chinese ambassador to 🇫🇷 questioned the sovereignty of many states from the Baltic to Central Asia. He exposed either shocking incompetence or very dangerous position contradicting the basics of the international law. I expect his HQ will distance itself from untenable statement.