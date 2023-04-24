Сайт молдовських комуністів зламали хакери: розмістили заяву про корупцію і пісню румунською

Інтернет-сторінку Партії комуністів Молдови (ПКРМ) зламали невідомі хакери та розмістили там свої матеріали.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

На головній сторінці з’явився великий банер "Цей сайт зламали", під ним заголовок – "Операція Румунія".

Знімок з екрана, Newsmaker

Нижче розмістили текст румунською мовою про те, що корупція залишається великою проблемою для країни. "Проте я переконаний, що ми можемо змінити цю ситуацію завдяки нашому твердому зобов’язанню боротися проти корупції та об’єднанню зусиль задля цього… Невдовзі усі парламентарі Румунії (у тексты – саме "Румунії", не "Молдови" – прим.ред.) будуть викриті за їхні корупційні дії", – йдеться у тексті.

Також хакери додали посилання на пісню румунською "Sunt desteptu, sunt desteptu" ("Я розумний").

У ПКРМ поки не давали коментарів з цього приводу.

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