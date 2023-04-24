Сайт молдавских коммунистов взломали хакеры: разместили заявление о коррупции и песню на румынском

Интернет-страницу Партии коммунистов Молдовы (ПКРМ) взломали неизвестные хакеры и разместили там свои материалы.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

На главной странице появился большой баннер "Этот сайт взломали", под ним заголовок – "Операция Румыния".

Снимок с экрана, Newsmaker

Ниже разместили текст на румынском языке о том, что коррупция остается большой проблемой для страны. "Однако я убежден, что мы можем изменить эту ситуацию благодаря нашему твердому обязательству бороться против коррупции и объединению усилий для этого... Вскоре все парламентарии Румынии (в тексте именно "Румыния", не "Молдова" – прим. ред.) будут разоблачены за их коррупционные действия", – говорится в тексте.

Также хакеры добавили ссылку на песню на румынском "Sunt desteptu, sunt desteptu" ("Я умный").

В ПКРМ пока не давали комментариев по этому поводу.

Напомним, российские хакеры атаковали сайты госучреждений Словакии после передачи МиГ-29 Украине.