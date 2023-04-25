У Фінляндії розпочався основний етап перемовин про коаліцію, за підсумками якого партія-переможиця "Національна коаліція" визначить майбутніх коаліційних партнерів.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Детальні обговорення почалися вже у понеділок – "Коаліція" провела зустрічі із соціал-демократами SDP, "Зеленими", партією фінських шведів RKP та лібералами Liike Nyt.

25 квітня лідер "Коаліції" Петтері Орпо зустрінеться зі "Справжніми фінами" – які за підсумками виборів на другій сходинці, також центристами і християнськими демократами. Перша зустріч розпочнеться вже о 8 ранку.

За підсумками понеділка схоже, що більш імовірне формування "блакитної" коаліції, ядром якої стане "Національна коаліція" і "Справжні фіни".

Петтері Орпо сказав, що із соціал-демократами у них надто великі розбіжності поглядів на політику у соціальній сфері.

Лідерка SDP Санна Марін каже, що не вірить в те, що партію запросять формувати уряд. На її думку, Петтері Орпо більше налаштований формувати коаліцію зі "Справжніми фінами".

Нагадаємо, Марін подала у відставку після поразки на виборах і залишається прем’єркою тимчасово, а восени залишить також посаду лідерки SDP.

Про підсумки парламентських виборів та можливі коаліційні розклади "ЄвроПравда" детально розповідала у статті "Фінляндія змінює владу".