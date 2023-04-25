В Финляндии начался основной этап переговоров о коалиции, по итогам которого партия-победительница "Национальная коалиция" определит будущих коалиционных партнеров.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Детальные обсуждения начались уже в понедельник – "Коалиция" провела встречи с социал-демократами SDP, "Зелеными", партией финских шведов RKP и либералами Liike Nyt.

25 апреля лидер "Коалиции" Петтери Орпо встретится с "Настоящими финнами" – которые по итогам выборов на второй позиции, также центристами и христианскими демократами. Первая встреча начнется уже в 8 утра.

По итогам понедельника похоже, что более вероятно формирование "голубой" коалиции, ядром которой станет "Национальная коалиция" и "Настоящие финны".

Петтери Орпо сказал, что с социал-демократами у них слишком большие разногласия по поводу политики в социальной сфере.

Лидер SDP Санна Марин говорит, что не верит в то, что партию пригласят формировать правительство. По ее мнению, Петтери Орпо больше настроен формировать коалицию с "Настоящими финнами".

Напомним, Марин подала в отставку после поражения на выборах и остается премьером временно, а осенью оставит также должность лидера SDP.

Об итогах парламентских выборов и возможных коалиционных раскладах "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье "Финляндия меняет власть".