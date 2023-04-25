Рекордные 89% граждан Грузии поддерживают вступление страны в ЕС

Новый общенациональный опрос в Грузии продемонстрировал рекордную поддержку членства страны в ЕС.

Опрос провел Центр социологических исследований Международного республиканского института (IRI), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpress news.

На вопрос о вступлении в Европейский Союз 89% респондентов ответили, что "полностью" или "в некоторой степени поддерживают" присоединение к ЕС.

Это означает увеличение на четыре процентных пункта по сравнению с последним опросом и соответствует историческому максимуму.

"Очевидно, что грузины хотят присоединиться к Европейскому Союзу и продолжать свою интеграцию с западными демократическими институтами. Теперь лидеры правительства должны выполнять то, чего хотят люди", – прокомментировал Стив Никс, старший директор Евразии IRI.

По данным СМИ, Европейская комиссия думает над тем, чтобы рекомендовать государствам-членам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, а Грузии предоставить кандидатский статус.

На полях встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС 24 апреля Грузии направили сигнал о том, что решение о предоставлении ей статуса кандидата зависит от того, сделает ли Тбилиси соответствующие шаги навстречу.

Читайте подробно об этом в интервью: ЕС готов дать Грузии статус кандидата, но у РФ есть заготовки и на этот случай.