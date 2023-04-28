Зеленський обговорив з президентом Євроради блокаду українського зерна

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем ситуацію із забороною імпорт української агропродукції в окремих країнах ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

В Офісі президента повідомили, що лідери України та ЄС детально обговорили ситуацію, що склалася навколо заборони окремими сусідніми державами на ввезення української аграрної продукції. Зеленський висловив глибоку стурбованість такими рішеннями та наголосив, що ці кроки є грубим порушенням букви і духу Угоди про асоціацію та установчих договорів ЄС

"Штучне незаконне обмеження торгівлі з Євросоюзом б’є по Україні, яка протистоїть російській агресії, як економічно, так і політично. Переконаний, що в умовах війни з Росією Україна як країна-кандидат та Євросоюз мають незмінно дотримуватися положень Угоди про асоціацію та норм і правил єдиного ринку ЄС. Відтак будь-яка альтернатива правовому підходу не буде вважатися врегулюванням проблеми", – сказав Зеленський.

Він закликав до пошуку збалансованого рішення та вирішення ситуації у конструктивний і партнерський спосіб з урахуванням законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та інтересів усіх сторін.

"Найкращим рішенням стало б продовження безмитної торгівлі на необмежений термін. Таке рішення є вигідним як для України, так і для низки сусідніх держав – членів ЄС, які вже мають суттєві конкурентні переваги від збільшення українського експорту, а їхнє населення отримує доступ до дешевої та якісної української продукції", – зазначив президент України.

Як повідомляється, Мішель висловив готовність долучитися до розв’язання цієї ситуації, у тому числі шляхом контактів з окремими причетними лідерами ЄС.

Нагадаємо, Постійні представники Євросоюзу погодили продовження ще на рік скасування дії ввізних мит ЄС на український експорт з метою підтримки української економіки.

Рада ЄС ухвалила рішення скасувати на рік всі мита і квоти на експорт з України минулого року у травні у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії.

Європейська комісія схвалила офіційну пропозицію продовжити дію автономних торгових заходів для України ще на один рік в лютому цього року.