Зеленский обсудил с президентом Евросовета блокаду украинского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем ситуацию с запретом импорт украинской агропродукции в отдельных странах ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

В Офисе президента сообщили, что лидеры Украины и ЕС подробно обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг запрета отдельными соседними государствами на ввоз украинской аграрной продукции. Зеленский выразил глубокую обеспокоенность такими решениями и подчеркнул, что эти шаги являются грубым нарушением буквы и духа Соглашения об ассоциации и учредительных договоров ЕС

"Искусственное незаконное ограничение торговли с Евросоюзом бьет по Украине, которая противостоит российской агрессии, как экономически, так и политически. Убежден, что в условиях войны с Россией Украина как страна-кандидат и Евросоюз должны неизменно придерживаться положений Соглашения об ассоциации и норм и правил единого рынка ЕС. Поэтому любая альтернатива правовому подходу не будет считаться урегулированием проблемы", – сказал Зеленский.

Он призвал к поиску сбалансированного решения и разрешения ситуации конструктивным и партнерским способом с учетом законодательства ЕС, Соглашения об ассоциации и интересов всех сторон.

"Лучшим решением стало бы продолжение беспошлинной торговли на неограниченный срок. Такое решение выгодно как для Украины, так и для ряда соседних государств – членов ЕС, которые уже имеют существенные конкурентные преимущества от увеличения украинского экспорта, а их население получает доступ к дешевой и качественной украинской продукции", – отметил президент Украины.

Как сообщается, Мишель выразил готовность присоединиться к решению этой ситуации, в том числе путем контактов с отдельными причастными лидерами ЕС.

Напомним, Постоянные представители Евросоюза согласовали продление еще на год отмены действия ввозных пошлин ЕС на украинский экспорт с целью поддержки украинской экономики.

Совет ЕС принял решение отменить на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины в прошлом году в мае в связи с полномасштабным вторжением России.

Европейская комиссия одобрила официальное предложение продлить действие автономных торговых мер для Украины еще на один год в феврале этого года.