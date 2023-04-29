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Президент Чехії відвідав переселенців у Дніпрі

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Субота, 29 квітня 2023, 14:32

Президент Чехії Петр Павел під час візиту до Дніпра у суботу відвідав переселенців, які втратили свої домівки через російське вторгнення.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Через війну багато українців втратили свої домівки. Близько 200 тисяч із них знайшли притулок у Дніпрі", – йдеться у повідомленні.

"Забезпечення гідних умов для їхнього життя є запорукою стабільності України та Європи. Таким чином, гуманітарна допомога та допомога розвитку є одним із головних напрямків, на якому Чеська Республіка зосередиться в Дніпрі", – додав Павел.

У суботу президенти Чехії та Словаччини почали другий день візиту до України, на який запланували поїздку у регіони.

Раніше Павел оголосив, що Чехія відкриє консульство у Дніпрі та опікуватиметься відбудовою регіону.

За словами президента, Чеська Республіка підготувала проєкти у п’яти ключових сферах відбудови України, наприклад у сфері охорони здоров’я, енергетики та ЖКГ.

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