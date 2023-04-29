Президент Чехии посетил переселенцев в Днепре

Президент Чехии Петр Павел во время визита в Днепр в субботу посетил переселенцев, потерявших свои дома из-за российского вторжения.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Из-за войны многие украинцы потеряли свои дома. Около 200 тысяч из них нашли убежище в Днепре", – говорится в сообщении.

Kvůli válce mnoho Ukrajinců ztratilo svůj domov. Asi 200 tisíc z nich našlo útočiště v Dnipru. Zajištění důstojných podmínek pro jejich život je klíčové pro stabilitu Ukrajiny i Evropy. Humanitární a rozvojová pomoc proto patří k hlavním oblastem, na které se v Dnipru ČR zaměří. pic.twitter.com/JSdaCYPYgM — Petr Pavel (@prezidentpavel) April 29, 2023

"Обеспечение достойных условий для их жизни является залогом стабильности Украины и Европы. Таким образом, гуманитарная помощь и помощь развитию является одним из главных направлений, на котором Чешская Республика сосредоточится в Днепре", – добавил Павел.

В субботу президенты Чехии и Словакии начали второй день визита в Украину, на который запланировали поездку в регионы.

Ранее Павел объявил, что Чехия откроет консульство в Днепре и будет заниматься восстановлением региона.

По словам президента, Чешская Республика подготовила проекты в пяти ключевых сферах восстановления Украины, например в сфере здравоохранения, энергетики и ЖКХ.