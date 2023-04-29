Ердоган вперше з'явився на публіці після раптової хвороби на початку тижня

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у суботу з’явився на публічному заході вперше з того часу, як йому стало погано під час телеінтерв'ю у вівторок ввечері.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Ердоган виступив на головному технологічному заході країни TEKNOFEST і оголосив імена перших турецьких космонавтів, яких відправлять в космос в останньому кварталі цього року.

У 2018 році Туреччина створила космічне агентство, а в 2019 році оголосила про космічну програму країни, а також про космічну місію з екіпажем.

На Міжнародну космічну станцію відправиться пілот турецьких ВПС Альпер Гезеравчі, в той час системний інженер турецького виробника ракет Roketsan Туву Чихангір Атасевер був обраний в якості резервного кандидата.

Ердоган цього тижня три дні поспіль скасовував свою передвиборчу програму після того, як, за словами турецьких посадовців, підхопив кишкову інфекцію.

Турецькі посадовці намагалися розвіяти занепокоєння щодо здоров'я 69-річного лідера напередодні президентських і парламентських виборів, які відбудуться наступного місяця.

Ердоган, який переніс операцію на кишківнику в 2011 році, править Туреччиною з 2003 року, спочатку як прем'єр-міністр, а з 2014 року – як президент.

Останніми тижнями він вів активну передвиборчу кампанію, щодня відвідуючи по кілька заходів по всій країні.

Голосування у Туреччині відбудеться 14 травня. Детально про це – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Ердоган за крок до поразки: як може змінити Туреччину перемога опозиції.