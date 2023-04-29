Эрдоган впервые появился на публике после внезапной болезни в начале недели

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу появился на публичном мероприятии впервые с тех пор, как ему стало плохо во время телеинтервью во вторник вечером.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган выступил на главном технологическом мероприятии страны TEKNOFEST и объявил имена первых турецких космонавтов, которых отправят в космос в последнем квартале этого года.

В 2018 году Турция создала космическое агентство, а в 2019 году объявила о космической программе страны, а также о космической миссии с экипажем.

На Международную космическую станцию отправится пилот турецких ВВС Альпер Гезеравчи, в то время системный инженер турецкого производителя ракет Roketsan Туву Чихангир Атасевер был выбран в качестве резервного кандидата.

Эрдоган три дня подряд отменял свою предвыборную программу после того, как, по словам турецких чиновников, подхватил кишечную инфекцию.

Турецкие чиновники пытались развеять беспокойство относительно здоровья 69-летнего лидера накануне президентских и парламентских выборов, которые состоятся в следующем месяце.

Эрдоган, который перенес операцию на кишечнике в 2011 году, правит Турцией с 2003 года, сначала как премьер-министр, а с 2014 года – как президент.

В последние недели он вел активную предвыборную кампанию, ежедневно посещая по несколько мероприятий по всей стране.

Голосование в Турции состоится 14 мая. Подробно об этом – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Эрдоган в шаге от поражения: как может изменить Турцию победа оппозиции.