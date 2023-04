Партія Ердогана та його речник заперечили чутки про нібито інфаркт у президента

У партії президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та його комунікаційній службі заперечили чутки про те, що причиною нездужання турецького лідера став інфаркт.

Як повідомляє "Європейська правда", їхні заяви наводить агентство Anadolu.

Заступник керівника та речник Партії справедливості та розвитку Омер Челик заявив, що у мережі ширяться "аморальні неправдиві новини" про здоров’я Ердогана.

Він запевнив, що президент продовжує виконувати посадові обов’язки і після одноденної паузи повернеться до запланованого графіку, а також подякував усім, хто побажав Ердогану швидшого одужання.

Керівник пресслужби Ердогана Фахреттін Алтун поширив разом зі своїм коментарем декілька прикладів повідомлень з припущеннями, що Ердогану довелося взяти паузу у передвиборчій кампанії через інфаркт і його нібито екстрено госпіталізували.

"Рішуче відкидаємо ці безпідставні заяви про здоров’я президента… Завтра президент через відеозв’язок візьме участь у відкритті атомної електростанції. Ніяка дезінформація не змінить той факт, що турецький народ – зі своїм лідером і Ердоган та його партія прямують до перемоги на виборах 14 травня", – заявив речник.

We categorically reject such baseless claims regarding President @RTErdogan’s health.



The President will attend tomorrow’s nuclear power plant opening via videoconference.



No amount of disinformation can dispute the fact that the Turkish people stand with their leader and… pic.twitter.com/SSr3KaWXlS