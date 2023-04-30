У Франції готуються до нового масштабного протесту проти пенсійної реформи

Франція очікує нову велику акцію протесту проти затвердженої пенсійної реформи, яку профспілки анонсували на 1 травня.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

За оцінками влади, вийти на вулиці можуть від пів мільйона до 650 тисяч осіб, з них 80-100 тисяч – у Парижі. Неофіційно відомо, що поліція прогнозує присутність 1000-2000 "ризикових елементів", з яких до 400 ультраправих, та до 200 найрадикальніших учасників руху "жовтні жилети" – від них очікують чергових підпалів сміттєвих баків та кидання петард.

Загалом по території країни очікують близько 300 демонстрацій, що об’єднають святкування 1 травня та протести проти підвищення пенсійного віку.

У профспілках заявляють, що на цьому їхній опір вже затвердженій пенсійній реформі не припиниться.

Нагадаємо, на тлі невдоволення пенсійною реформою підтримка президента Франції Еммануеля Макрона просіла до мінімуму за 5 років; за деякими опитуваннями, дві третини французів вважають помилкою його переобрання.

Читайте детальніше на цю тему у статті: Франція у вогні: як Макрон пішов на вкрай непопулярну реформу і куди це заведе країну.